Almendralejo
La oenegé Despierta recoge fondos para su proyecto en Camerún
La entidad almendralejense pone el foco en un orfanato en el que instalará placas fotovoltaicas para proporcion suministro eléctrico
La oenegé Despierta Almendralejo ha comenzado el año poniendo en marcha un nuevo proyecto solidario con el objetivo de mejorar las condiciones de vida en África. En esta ocasión, la entidad trabaja en la recaudación de fondos para la instalación de un sistema de producción eléctrica mediante placas fotovoltaicas en un orfanato de Camerún, que actualmente carece de suministro eléctrico.
Este proyecto supone el primer paso de Despierta Almendralejo en 2026. Para impulsar la recaudación de fondos, la organización ha celebrado un concierto de Ópera y Zarzuela en el teatro Carolina Coronado, a cargo del conjunto musical ‘A cuatro voces’. Despierta Almendralejo ha cumplido diez años como oenegé realizando misiones en África.
