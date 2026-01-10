El soldador montador, un puesto de presente y futuro

La falta de mano de obra cualificada en determinados oficios vuelve a ponerse sobre la mesa en Almendralejo y en todo el país. En sectores como el metal, la demanda de perfiles técnicos no solo se mantiene, sino que crece, especialmente en especialidades muy concretas como la de soldador montador, una figura cada vez más difícil de encontrar y, al mismo tiempo, más necesaria para muchas empresas.

Desde Talleres Vaca Almendralejo, su socio José Manuel Parra lo resume con claridad. «Hay mucha demanda de soldadores, pero sobre todo de soldadores montadores, que son los más complicados de cubrir», explica. Se trata de un perfil que va más allá del trabajo en taller, ya que combina la fabricación con el montaje en obra, especialmente en trabajos de acero inoxidable y estructuras metálicas, un campo en el que la empresa está especializada desde hace más de medio siglo.

Esa dificultad para encontrar profesionales preparados no es algo puntual. Según Parra, la escasez de soldadores montadores se arrastra desde hace años, lo que ha obligado a muchas empresas a cambiar su forma de buscar trabajadores. «Desde hace unos diez años estamos notando esa falta. Es muy complicado encontrar esos perfiles», señala. Ante esta situación, la formación y posteriores prácticas se ha convertido en una de las principales vías para cubrir las necesidades del sector.

En el caso de Talleres Vaca, la apuesta pasa por incorporar a jóvenes que llegan con una base formativa, pero sin experiencia laboral. «Últimamente se están dando muchas formaciones y nosotros formamos a jóvenes que salen de escuelas taller, por ejemplo. Vienen con una idea del oficio, pero el trabajo se aprende caminando», apunta Parra. Soldar es solo una parte del proceso, el montaje, la adaptación a la obra y el trabajo en equipo son aspectos que solo se adquieren con el día a día.

Actualmente, la empresa cuenta con alrededor de una docena de jóvenes de entre 18 y 25 años que han empezado su trayectoria profesional en este sector. Todos ellos sin experiencia previa, pero con ganas de aprender y desarrollarse dentro de un oficio que ofrece estabilidad. «Son chavales que empiezan aquí y van aprendiendo poco a poco. Hay muchas cosas además de soldar», añade.

El factor económico también juega un papel importante. Aunque se trata de un trabajo exigente, el sector del metal ofrece condiciones atractivas para quienes apuestan por él desde edades tempranas. «Es un sector que económicamente es interesante. Incluso en los puestos más bajos hay buenos sueldos, tanto para oficiales como para aprendices», explica Parra, destacando que puede ser una salida profesional muy viable para jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral.

Gran parte del trabajo que realiza la empresa se desarrolla fuera de la provincia e incluso fuera de la región, lo que permite a estos jóvenes adquirir experiencia en obras de mayor envergadura. «Nosotros fabricamos las estructuras y sobre todo hacemos el montaje dentro de las obras, que es lo más fuerte. Los trabajadoress salen fuera a realizar esos trabajos», señala.

En un contexto en el que muchos sectores reclaman mano de obra, el caso de los soldadores montadores refleja que hay empleo, hay oportunidades y hay futuro, pero también la necesidad de seguir acercando estos oficios a los jóvenes. La formación práctica, el acompañamiento y la apuesta por el aprendizaje desde dentro se consolidan como la clave para garantizar el relevo generacional en un sector que sigue siendo esencial. De hecho, desde Talleres Vaca siguen buscando estos perfiles para incorporaciones inmediatas.

Formación

La demanda est tan grande que prácticamente todas las escuelas profesionales que coordina el Ayuntamiento de Almendralejo a través de las ayudas de la Junta de Extremadura cuentan siempre con módulos especializados en soldadura para ir formando a jóvenes para el futuro. De hecho, un porcentaje muy amplio de jóvenes que se forman en estos módulos especializados acaban encontrando trabajo.