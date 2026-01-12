La Fábrica de Chocolate, la carroza ganadora de la Cabalgata

La carroza ‘La Fábrica de Chocolate’, realizada por Olives & Pickles, ha sido la ganadora del primer premio a la mejor carroza de la Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Almendralejo, obteniendo un premio dotado con 1.200 euros. El segundo premio fue para la Hermandad Orando en el Huerto con la carroza ‘El Vuelo Mágico’, premiada con 1.100 euros, mientras que el tercer premio recayó en la Agrupación Musical La Merced por la temática ‘Rey Melchor’, con 1.000 euros. Además, se concedieron premios a carrozas con especial temática con 900 euros, a la Hermandad del Cristo de la Merced, la Santa Cruz y San Juan Evangelista y a la Asociación de Vecinos Altos de Cantalgallo, así como premios menores a carrozas, con 700 euros cada uno.