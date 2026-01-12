Almendralejo
Recaudados 3.500 kilos de alimentos y productos de necesidad desde el Cristo del Amparo
La Operación Kilo volvió a ser un éxito en estas semanas
La Hermandad del Santísimo Cristo del Amparo ha cerrado con un balance muy positivo la Operación Kilo 2026, que este año se ha saldado con la recogida de alrededor de 3.500 kilos de alimentos y productos de higiene, destinados a personas y familias en situación de necesidad.
Desde la Hermandad se ha querido agradecer de forma expresa la colaboración de los centros comerciales Carrefour, Carrefour Express y Family Cash, así como de Farmacias Trigo y Farmacias Alcántara, por su implicación y sensibilidad con esta causa. Asimismo, se ha destacado la participación de distintos centros educativos que se han sumado a la iniciativa, contribuyendo a fomentar valores de solidaridad y compromiso social entre los más jóvenes.
En el plano logístico, la cesión de furgonetas por parte de Vit Alquiler y Energal ha resultado fundamental para el traslado y la correcta distribución de los productos recogidos. La Hermandad del Amparo ha querido reconocer también el esfuerzo de hermanos y colaboradores que hacen posible que esta iniciativa se mantenga año tras año.
