Abren periodo para inscribir hogueras a la fiesta de Las Candelas 2026

El Ayuntamiento de Almendralejo ha anunciado la apertura del periodo de inscripción de hogueras para la próxima edición de Las Candelas, una de las celebraciones populares más emblemáticas de la ciudad. La fiesta, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, se celebrará del 30 de enero al 2 de febrero de 2026, con su jornada central el domingo 1 de febrero, cuando se encenderán las hogueras a partir de las 20.00 horas.

El hecho de que el día grande caiga en domingo hace prever una gran afluencia de público, no solo de vecinos de Almendralejo, sino también de visitantes procedentes de otros municipios. Desde el consistorio se espera, además, una amplia participación de asociaciones, colectivos y grupos de vecinos que deseen organizar su propia candela.

Coincidiendo con el anuncio de las fechas de 2026, se ha dado a conocer el fallo del concurso de Fotografía Las Candelas 2025. El primer premio ha sido concedido a Ana Isabel Campos González, mientras que el reconocimiento honorífico ha recaído en Sonia Núñez Asensio. Por su parte, el premio Instagram ha sido otorgado a Emilio Hernández Barroso, por la imagen con mayor impacto en redes sociales. Desde la Oficina de Turismo se ha agradecido la participación de todos los concursantes y se han difundido las fotografías premiadas junto al cartel anunciador de Las Candelas 2026..

Como ya ocurriera el pasado año, al celebrarse durante el fin de semana serán muchas las asociaciones y colegios que se sumen a la jornada, abriendo sus barras desde el mediodía. La concejala de Festejos, Tamara Rodríguez, ha subrayado la importancia de inscribirse previamente para garantizar el control y la seguridad del evento. Las solicitudes pueden registrarse en el Centro Cívico, por correo electrónico (oficinaturismoalmendralejo@gmail.com) o a través de la sede electrónica municipal.

Rodríguez ha avanzado que en los próximos días se dará a conocer la programación completa del 30 de enero al 2 de febrero. Un año más se editarán programas de mano con la relación de candelas y se mantendrá la ubicación de la candela oficial en la plaza de toros. Asimismo, se convocarán nuevas ediciones de los concursos de fotografía y pantarujas.

Cabe recordar que Las Candelas es una de las dos fiestas de Interés Turístico Regional con las que cuenta la ciudad, junto a la Ruta Literaria del Romanticismo. Además de su valor festivo, es un importante elemento cultural y educativo, ya que muchos centros escolares vinculan esa semana sus actividades a esta tradición.