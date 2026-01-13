Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jóvenes Músicos dona 4.500 euros a la oncológica Tierra de Barros

La recaudación de este dinero viene de la venta de entradas del concierto Ambiente celebrado en diciembre en el teatro

Entrega simbólica del cheque de la recaudación hecha por Jóvenes Músicos.

Entrega simbólica del cheque de la recaudación hecha por Jóvenes Músicos. / EP

Rodrigo Morán

La asociación Jóvenes Músicos de Almendralejo ha hecho entrega de 4.500 euros a la Asociación Oncológica Tierra de Barros, una cantidad obtenida gracias a la venta de entradas y a la fila cero del concierto solidario celebrado el pasado mes de diciembre. La recaudación corresponde al concierto titulado ‘Con-cierto Ambiente’, que tuvo lugar en el teatro Carolina Coronado, registrando un lleno absoluto.

El concierto supuso además un reencuentro muy especial sobre el escenario, ya que reunió a músicos que no actuaban juntos desde hacía más de 20 años, generando momentos especialmente mágicos y bonitos que fueron muy aplaudidos por los asistentes. La donación permite a la oncológica impulsar más actividades.

