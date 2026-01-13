Almendralejo
Jóvenes Músicos dona 4.500 euros a la oncológica Tierra de Barros
La recaudación de este dinero viene de la venta de entradas del concierto Ambiente celebrado en diciembre en el teatro
Almendralejo
La asociación Jóvenes Músicos de Almendralejo ha hecho entrega de 4.500 euros a la Asociación Oncológica Tierra de Barros, una cantidad obtenida gracias a la venta de entradas y a la fila cero del concierto solidario celebrado el pasado mes de diciembre. La recaudación corresponde al concierto titulado ‘Con-cierto Ambiente’, que tuvo lugar en el teatro Carolina Coronado, registrando un lleno absoluto.
El concierto supuso además un reencuentro muy especial sobre el escenario, ya que reunió a músicos que no actuaban juntos desde hacía más de 20 años, generando momentos especialmente mágicos y bonitos que fueron muy aplaudidos por los asistentes. La donación permite a la oncológica impulsar más actividades.
- Detenido el presunto autor de un apuñalamiento mortal en el barrio del Cerro de Reyes de Badajoz
- El puente de Palmas de Badajoz mantendrá su iluminación navideña. ¿Hasta cuándo?
- Qué comer en Badajoz: 10 platos y productos que definen la mesa pacense
- La fachada de un inmueble en la Ronda Sur de Badajoz recibe cinco disparos de madrugada
- Registro policial en la casa de la madre del detenido por el apuñalamiento mortal en Cerro de Reyes (Badajoz)
- Colate visita este lunes Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz
- Tres hombres armados asaltan de madrugada una casa de apuestas en Ricardo Carapeto de Badajoz y maniatan a un empleado
- Badajoz celebra sus Migas Extremeñas Solidarias el 17 de enero
La actividad física, una aliada en la lucha contra el cáncer
Contenido ofrecido por Bristol Myers Squibb