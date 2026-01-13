Jóvenes Músicos dona 4.500 euros a la oncológica Tierra de Barros

La asociación Jóvenes Músicos de Almendralejo ha hecho entrega de 4.500 euros a la Asociación Oncológica Tierra de Barros, una cantidad obtenida gracias a la venta de entradas y a la fila cero del concierto solidario celebrado el pasado mes de diciembre. La recaudación corresponde al concierto titulado ‘Con-cierto Ambiente’, que tuvo lugar en el teatro Carolina Coronado, registrando un lleno absoluto.

El concierto supuso además un reencuentro muy especial sobre el escenario, ya que reunió a músicos que no actuaban juntos desde hacía más de 20 años, generando momentos especialmente mágicos y bonitos que fueron muy aplaudidos por los asistentes. La donación permite a la oncológica impulsar más actividades.