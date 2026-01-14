Almendralejo
Guillermo Gracia motiva a los alumnos de Includes Almendralejo
El campeón mundial extremeño de natación adaptada dio una charla emocional sobre su crecimiento y valores en el mundo del deporte
El campeón mundial de natación Guillermo Gracia Núñez ha protagonizado esta semana un encuentro motivador con los usuarios de Includes Almendralejo, donde compartió su historia de superación personal y profesional a través de una charla celebrada en la sede de la entidad. La actividad se enmarca dentro del programa DIE (Deporte Inclusivo en la Escuela) y permitió a los asistentes conocer, mediante una presentación cercana e inspiradora, el camino recorrido por el deportista en el mundo de la natación y los valores que le han llevado a alcanzar la élite internacional.
Además de esta charla, durante varios días se están desarrollando jornadas de deporte adaptado junto a alumnado de distintos centros educativos de la localidad, con actividades que tienen lugar en el Pabellón de San Roque y que se prolongarán hasta el próximo 21 de enero.
Desde Includes Almendralejo destacan que están siendo "unos días muy productivos", en los que se fomenta la práctica del deporte adaptado y se contribuye a sensibilizar al conjunto de la población sobre la inclusión y la diversidad a través del deporte.
