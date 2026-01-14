Las obras de fondos Aepsa arreglarán calles y fachadas de edificios en Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo pondrá en marcha de forma inminente un nuevo plan de actuaciones financiado a través de la convocatoria de Fondos AEPSA, procedentes del Gobierno central, que permitirá continuar con el hormigonado de calles y acometer trabajos de adecentamiento y pintura en diversos edificios municipales de la ciudad.

Así lo ha explicado a este periódico el delegado de Obras, Juanma Forte, quien ha detallado que el proyecto contempla dos grandes líneas de actuación. Por un lado, la continuación del plan de pavimentación con hormigón en distintas vías de la localidad, centrado principalmente en la zona del Pío, donde se continuará en la calle San Marcos, además de la calle Cigüeña en la zona de San Marcos.

Por otro lado, Forte ha destacado una actuación «novedosa» que responde a la demanda existente en cuanto al estado de conservación de varios espacios públicos. En este sentido, el proyecto incluye trabajos de pintura y blanqueamiento de fachadas en distintos edificios municipales. Entre ellos, sobresale el cementerio municipal, donde se realizará el encalado completo de sus fachadas, así como actuaciones en instalaciones deportivas y en la plaza de toros. El presupuesto total del proyecto asciende a 536.965,26 euros, IVA incluido, donde el consistorio aporta los materiales.