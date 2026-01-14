San Roque acoge este domingo en Almendralejo la bendición de mascotas por San Antón

La parroquia de San Roque acoge este domingo 18 de enero una de las celebraciones más singulares y entrañables de Almendralejo: la tradicional bendición de mascotas con motivo de San Antón, patrón y protector de los animales. El acto tendrá lugar al finalizar la misa de la mañana, en torno a las 13.45 horas, en la puerta del templo, donde los vecinos están invitados a acudir acompañados de sus animales de compañía.

Se trata de una cita muy característica en la ciudad, que cada año reúne a numerosos propietarios con sus mascotas, no solo perros, sino también gatos, pájaros, conejos, ratones y otras variedades que sorprenden edición tras edición y convierten la jornada en un momento de convivencia y curiosidad..

El evento cuenta además con la colaboración de la Recal, la asociación Refugio Canino de Almendralejo, reforzando el mensaje de cuidado, responsabilidad y sensibilidad hacia el bienestar animal. Desde la organización se anima a la ciudadanía a participar en esta jornada especial y habrá mercado de objetos para mascotas que se pondrán comprar en los aledaños de la iglesia.