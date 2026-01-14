Almendralejo
San Roque acoge este domingo en Almendralejo la bendición de mascotas por San Antón
El acto se hará a partir de las 13.45 horas, tras la misa dominical
La parroquia de San Roque acoge este domingo 18 de enero una de las celebraciones más singulares y entrañables de Almendralejo: la tradicional bendición de mascotas con motivo de San Antón, patrón y protector de los animales. El acto tendrá lugar al finalizar la misa de la mañana, en torno a las 13.45 horas, en la puerta del templo, donde los vecinos están invitados a acudir acompañados de sus animales de compañía.
Se trata de una cita muy característica en la ciudad, que cada año reúne a numerosos propietarios con sus mascotas, no solo perros, sino también gatos, pájaros, conejos, ratones y otras variedades que sorprenden edición tras edición y convierten la jornada en un momento de convivencia y curiosidad..
El evento cuenta además con la colaboración de la Recal, la asociación Refugio Canino de Almendralejo, reforzando el mensaje de cuidado, responsabilidad y sensibilidad hacia el bienestar animal. Desde la organización se anima a la ciudadanía a participar en esta jornada especial y habrá mercado de objetos para mascotas que se pondrán comprar en los aledaños de la iglesia.
