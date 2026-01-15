Ceal refuerza su liderazgo empresarial y se fija el reto de atraer más socios en 2026

La Coordinadora Empresarial de Almendralejo (CEAL) ha presentado el balance anual de actividades correspondientes a 2025, un ejercicio que la asociación califica como «intenso y exigente», pero que ha servido para consolidar su papel como principal interlocutor del tejido empresarial de Almendralejo, con una base social que ronda actualmente los 300 asociados.

La presidenta de CEAL, Myriam Lázaro, ha subrayado que buena parte del trabajo de la organización no siempre es visible, más allá de actos públicos y presencia en redes sociales. «Detrás de cada iniciativa hay muchas horas de reuniones, gestiones, diálogo institucional y defensa continua de los intereses empresariales», ha explicado.

Uno de los ejes fundamentales del año ha sido el refuerzo de la representatividad institucional, con una presencia activa en el Ayuntamiento, la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura, así como en distintos órganos empresariales regionales y nacionales. En este marco, se ha consolidado el Foro Empresarial de Almendralejo como espacio estable de diálogo público-privado, donde se abordan cuestiones clave como infraestructuras, suelo industrial, seguridad, empleo, burocracia, comercio local o desarrollo urbanístico, desde el consenso y alejados de planteamientos partidistas.

La seguridad ha sido otra de las grandes preocupaciones del empresariado en 2025, especialmente tras los robos registrados en polígonos industriales y en el entorno rural. CEAL ha trabajado este asunto como un problema estructural, trasladando las inquietudes del sector a las administraciones y situándolo como una prioridad estratégica que tendrá continuidad en 2026.

En el ámbito de la actividad y la proyección pública, CEAL ha consolidado iniciativas como los Vinitos Emprendedores, el programa CEAL Impulsa, proyectos de fomento del emprendimiento, el apoyo al comercio local a través de El Heraldo de Barros, la participación en ferias estratégicas y la celebración de la Cena de Gala Empresarial, todos ellos con un marcado componente de networking y generación de oportunidades de colaboración entre empresas. Además, la asociación ha reforzado su acción europea e internacional, con presencia institucional en Bruselas y una expedición empresarial a México-Yucatán.

Uno de los objetivos prioritarios para el 2026 será seguir creciendo en número de socios. «Cuantos más asociados tengamos, mayor representatividad y más fuerza tendremos para defender las necesidades del empresariado», ha señalado Jesús Preciado, directivo de CEAL.