La gala del deporte local será el 10 de abril en el teatro Carolina Coronado

Almendralejo celebrará el 10 de abril una nueva edición de la Gala del Deporte, un evento que tendrá lugar en el Teatro Carolina Coronado. La gala se enmarca dentro de los Premios Almendralejo al Deporte 2026, impulsados por el Ayuntamiento de Almendralejo, con el objetivo de rendir homenaje a quienes han hecho del deporte una parte esencial de su vida y han contribuido de manera significativa a engrandecer la práctica deportiva en la ciudad. Desde el consistorio se ha anunciado que ya está abierto el plazo para la presentación de candidaturas, que podrán optar a los premios siempre que cumplan los requisitos recogidos en las bases reguladoras. Podrán presentarse personas físicas, entidades deportivas y entidades locales de Almendralejo, ya sea a propuesta de clubes deportivos, asociaciones u otras entidades, así como por iniciativa propia o de cualquier persona interesada. Las candidaturas deberán formalizarse antes del 28 de febrero. Todo el proceso se realizará exclusivamente a través de la Plataforma Electrónica del Ayuntamiento de Almendralejo

Los Premios Almendralejo al Deporte 2026 contemplan distintas modalidades, entre ellas mejor deportista individual o equipo femenino y masculino, deportista promesa, mérito deportivo, mejor entidad deportiva, entrenador o monitor, reconocimiento al patrocinador o colaborador y menciones especiales.