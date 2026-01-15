La supresión del paso a nivel en carretera de Alange, a la espera en Almendralejo

La supresión del paso a nivel de la carretera de Alange continúa a la espera de avances en Almendralejo, a pesar de que en enero de 2024 se anunció el protocolo suscrito entre Adif y la Junta de Extremadura para eliminar varios pasos a nivel en los términos municipales de Almendralejo y Villafranca de los Barros. El proyecto contempla la sustitución de estos cruces por pasos a distinto nivel, con el objetivo de mejorar de forma notable la seguridad tanto de las circulaciones ferroviarias como del tráfico rodado. En el caso concreto de la carretera de Alange, se trata de una vía con una elevada intensidad de tráfico, ya que es una de las principales entradas y salidas de la ciudad para enlazar con la Autovía A-66, lo que refuerza la necesidad de una solución definitiva.

El concejal de Obras del Ayuntamiento de Almendralejo, Juanma Forte, ha explicado a este periódico que, por el momento, no se han producido novedades. Según ha detallado, el consistorio recibió un anteproyecto o estudio previo que fue analizado por los servicios técnicos municipales, quienes realizaron una serie de observaciones que ya han sido remitidas a las administraciones competentes. “Estamos a la espera de saber en qué situación se encuentra ahora mismo”, ha señalado, añadiendo que se han realizado gestiones ante la Junta de Extremadura para conocer si existe alguna novedad. Forte ha recordado que la solución planteada inicialmente pasaba por un paso inferior, mediante una actuación que permitiría rebajar la rasante de la carretera autonómica sin afectar al trazado ferroviario, manteniéndose intacta la vía del tren.