El nuevo techo de la piscina climatizada podría estar listo para febrero

Las obras de sustitución de la cubierta de la piscina climatizada encaran su recta final y el equipo de gobierno prevé que puedan darse por concluidas a lo largo del mes de febrero. Así lo ha señalado la concejala del Ayuntamiento de Almendralejo, Carolina Preciado, quien ha explicado que los trabajos se han visto condicionados por un retraso mayor de lo esperado en la llegada de los materiales necesarios para la actuación.

La intervención ha requerido además una partida presupuestaria extraordinaria de algo más de 50.000 euros destinada al refuerzo estructural del edificio. La ejecución de las obras corre a cargo de la empresa local 3LC, que está desarrollando los trabajos a un ritmo elevado. Desde la propia firma han destacado que se trata de una actuación especial, no tanto por su importe económico como por la importancia de devolver cuanto antes a la ciudadanía una instalación municipal muy demandada, minimizando así las molestias ocasionadas durante el tiempo que la piscina ha permanecido cerrada.