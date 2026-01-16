El premio de poesía José de Espronceda repartirá 7.000 euros al ganador en Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo, a través de la Concejalía de Cultura, ha anunciado la convocatoria del Premio de Poesía José de Espronceda Ciudad de Almendralejo 2026, que alcanza su vigésimo primera edición. El galardón está dotado con 7.000 euros para la obra ganadora y mantiene su vocación de impulso y difusión de la poesía contemporánea.

Las bases establecen que las obras presentadas deberán contar con una extensión mínima de 400 versos, con tema y métrica libres, y deberán presentarse bajo seudónimo para garantizar el anonimato y la transparencia del proceso de selección. El plazo de presentación finalizará el próximo 28 de febrero. El fallo del jurado se hará público antes del 15 de octubre de 2026, en una velada literaria que se celebrará en la ciudad dentro de la programación de la Ruta Literaria sobre el Romanticismo.

En las últimas ediciones, el premio ha reconocido obras de gran calidad y autores de notable trayectoria. En 2024, el galardón recayó en Nuria Ruiz de Viñaspre por Todo este espacio; en 2022 fue distinguido Carlos Alberto Palacio Pala con La vocación del rem; y en 2020 el ganador fue Mario Lourtau por El lugar de los dignos.