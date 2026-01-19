Almendralejo recuperará durante la primavera su antigua ‘Feria del Libro’

Almendralejo volverá a contar con la Feria del Libro, una cita cultural que durante años tuvo un notable respaldo del público y que desapareció progresivamente de la programación municipal. Así lo ha anunciado el concejal de Promoción Cultural del Ayuntamiento de Almendralejo, Domingo Cruz, quien adelantó en rueda de prensa que la intención es celebrar esta feria “muy probablemente” durante los meses de mayo o junio, aunque la fecha definitiva aún no está cerrada. El edil explicó que se trata de recuperar un evento con gran arraigo en la ciudad, que en su momento llegó a congregar a numerosos lectores, autores y libreros.

Cruz aclaró que la recuperación de la Feria del Libro no supondrá la desaparición del Otoño Literario, una fórmula implantada en los últimos años en Almendralejo y que está cosechando buenos resultados gracias a encuentros con escritores de primer nivel. Ambas iniciativas convivirán dentro de la programación cultural, ampliando así la oferta literaria a lo largo del año. Por el momento, no se ha desvelado el espacio en el que se celebrará la feria, aunque en ediciones anteriores tuvo lugar en enclaves como el Parque José de Espronceda. La idea del Ayuntamiento es hacerla coincidir con el fin de semana que ha quedado libre tras el traslado de la ruta literaria sobre el Romanticismo a finales de septiembre, lo que facilitaría su encaje en el calendario cultural y reforzaría el atractivo de la cita.