Almendralejo
El ciclo de música sacra Verde Esperanza continúa este sábado
El segundo recital se celebra este sábado 24 de enero, a las 20.30 horas en la Purificación, con la música de la agrupación de La Merced
Almendralejo acogerá este sábado 24, a partir de las 20:30 horas, el segundo recital del ciclo de conciertos de música sacra ‘Verde Esperanza’, una iniciativa que toma su nombre del programa de referencia sobre la Semana Santa local que conduce Alonso Mariñas. La cita tendrá lugar en la Parroquia de la Purificación y se enmarca dentro de una programación que busca acercar la música sacra al público y reforzar la dimensión cultural y religiosa de estas fechas.
El concierto contará con la actuación principal de la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Merced, una formación reconocida por su amplia trayectoria en el ámbito musical cofrade, que ofrecerá un repertorio acorde con el carácter litúrgico y solemne del ciclo. Como colaboración especial, participará el Coro Rociero Cosita Buena, que aportará su estilo vocal característico a una velada concebida para combinar tradición, devoción y calidad artística. El acto estará presentado por Alonso Álvarez Colchón, encargado de conducir el desarrollo del concierto y contextualizar las distintas intervenciones musicales, consolidando así este segundo recital como una cita destacada dentro de la agenda cultural y religiosa de la ciudad.
