El estudio de CHG para frenar las inundaciones en Almendralejo sigue sin ver la luz

El estudio técnico anunciado en noviembre de 2021 por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) para analizar las causas de las inundaciones en Almendralejo y proponer soluciones sigue sin ver la luz cuatro años después de su anuncio. Así lo ha denunciado públicamente la Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo, que considera que aquel compromiso se ha quedado en una «escenificación sin resultados reales» tras las graves inundaciones sufridas por la ciudad en el otoño de 2021.

Tras los desbordamientos de los arroyos Charnecal, Las Picadas y Harnina, el entonces presidente de la CHG anunció públicamente la elaboración de un estudio específico para Almendralejo, una promesa que generó expectativas entre vecinos y colectivos afectados. Sin embargo, según denuncia la Plataforma, el paso del tiempo ha evidenciado la falta de diligencia y transparencia por parte del organismo de cuenca, sin que se hayan presentado conclusiones técnicas ni medidas concretas para reducir el riesgo de nuevas inundaciones.

Ante el silencio administrativo, en junio de 2025 la Plataforma solicitó formalmente a la CHG toda la documentación relacionada con las inundaciones de 2021 y, de forma expresa, una copia del estudio anunciado o explicaciones claras sobre su inexistencia. La respuesta de la Confederación fue la inadmisión de la solicitud por la vía de la Ley de Transparencia, derivándola a la normativa ambiental, lo que obligó al colectivo a recurrir ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Durante la tramitación de la reclamación, la propia CHG reconoció que el estudio comprometido no estaba finalizado, limitándose a aludir de forma genérica al Plan de Gestión del Riesgo de Inundación y evitando aportar un análisis específico para Almendralejo. Finalmente, el 21 de noviembre de 2025, la Confederación admitió por escrito que el informe no podría remitirse porque no estaría concluido hasta diciembre de 2025.

El 15 de enero de 2026, el Consejo de Transparencia desestimó la reclamación de la Plataforma, no por falta de interés público, sino porque el estudio solicitado no existía en el momento de la petición. Para la Plataforma contra la Contaminación, esta resolución confirma «una preocupante falta de seriedad institucional» y deja en evidencia la inconsistencia del compromiso adquirido en 2021. El colectivo ha anunciado que volverá a solicitar formalmente el informe completo una vez finalizado, exigiendo que se facilite «sin más dilaciones ni excusas», en defensa de los ciudadanos.