Almendralejo
Alumnos de la Universidad de Mayores de Almendralejo proyectan viajes culturales
Desvelan sus planes tras una reunión con la concejala Isabel Ballesteros
La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Almendralejo trabaja ya en la planificación de encuentros y proyectos conjuntos entre el alumnado de la Universidad de Mayores de cara al año 2026. Así lo ha dado a conocer la concejala Isabel Ballesteros, tras la reunión mantenida con la Asociación de Alumnos de la Universidad de Mayores de Extremadura.
Entre las acciones que se están organizando y que cuentan con el apoyo municipal se encuentran viajes culturales, encuentros entre alumnado y la celebración del Día del Alumno, una jornada de convivencia en la que se darán cita antiguos y nuevos estudiantes de las universidades de mayores de toda la región para compartir experiencias y fortalecer vínculos.
Asimismo, Ballesteros ha avanzado que el próximo 22 de enero Almendralejo será sede de un encuentro regional, en el que participarán los presidentes de las asociaciones de alumnos de la Universidad de Mayores de Extremadura. Durante el presente curso, la Universidad de Mayores en la localidad ha alcanzado los 187 alumnos, de los cuales 52 son nuevos participantes, una cifra que reflejan su crecimiento.
