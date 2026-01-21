La Mascarada ya tiene al grupo que representará a ‘Las del Fresco’

La murga de La Mascarada de Almendralejo, la más popular del carnaval local, ya ha dado a conocer el nombre del grupo para este año que disfrutarán siendo ‘Las del Fresco’. Pedro Cruz, uno de los impulsores del grupo, no ha querido desvelar detalles, pero sí ha adelantado que “la gente se va a reír tela”.

La Mascarada ha dado a conocer los integrantes de su formación para este año donde estarán Maqueda, Churri, José Manuel, Pedro Cruz, Pedro Manuel, José Manuel, Rafa, Güito, Tony, Campi, Pedrito, María Cortes y María Blanco, quienes serán los encargados de dar vida a Las del Fresco. Hay que recordar que La Mascarada ha declinado estar en los concursos de carnavales de Mérida y Badajoz por la falta de algunos de sus componentes y sólo harán el carnaval de calle.