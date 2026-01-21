Almendralejo
El plan para invertir 15 millones de euros con fondos europeos en Almendralejo ya está aprobado
Luz verde para el ayuntamiento desde la Dirección General de Fondos Europeos
Almendralejo ya cuenta con la aprobación definitiva de su ambicioso plan de inversiones con cargo a fondos europeos. El Ayuntamiento de Almendralejo ha recibido la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos por la que se concede al municipio una financiación de 11.039.587 euros procedentes de los fondos FEDER, dentro de la convocatoria de Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible para el periodo 2021-2027.
Esta aportación permitirá desarrollar el Plan EDIL de Almendralejo, que contará con un presupuesto global cercano a los 15 millones de euros, al estar cofinanciado en un 15 % por el propio Ayuntamiento. El documento aprobado estructura las actuaciones en cuatro grandes ejes estratégicos, con el objetivo de impulsar un crecimiento equilibrado, sostenible e inclusivo de la ciudad durante los próximos años.
El eje Almendralejo Sostenible incluye proyectos como la regeneración del Arroyo Charnecal y el Parque de las Mercedes, la renovación de la red de saneamiento, la mejora de la movilidad sostenible, la gestión de residuos industriales y la implantación de sistemas de autoconsumo energético en centros educativos e instalaciones deportivas. También actuaciones en las barriadas de San José y Las Mercedes, con medidas de accesibilidad, renovación del alumbrado público, construcción de un edificio sociocultural y programas de inclusión digital y formación entre otros.
- La Diputación de Badajoz se plantea auditar a qué se destina su aportación económica a la Escuela de Artes y Oficios
- Udaco se despide de Badajoz después de 60 años de historia
- Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero
- La cofradía de Las Descalzas de Badajoz prescinde de la asociación de costaleros San José para sacar sus pasos
- El consejero de Economía visita el taller de Badajoz que diseña cascos para Marc Márquez, Carlos Sainz o Laia Sanz
- El hijo de la mujer fallecida en Badajoz tras una paliza de su marido: 'No sabían vivir sin esa violencia
- El PP de Badajoz aboga por derogar la actual Ley de Vivienda y por aprobar una norma contra la ocupación ilegal
- Badajoz despierta con olor a migas y solidaridad