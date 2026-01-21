El plan para invertir 15 millones de euros con fondos europeos en Almendralejo ya está aprobado

Almendralejo ya cuenta con la aprobación definitiva de su ambicioso plan de inversiones con cargo a fondos europeos. El Ayuntamiento de Almendralejo ha recibido la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos por la que se concede al municipio una financiación de 11.039.587 euros procedentes de los fondos FEDER, dentro de la convocatoria de Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible para el periodo 2021-2027.

Esta aportación permitirá desarrollar el Plan EDIL de Almendralejo, que contará con un presupuesto global cercano a los 15 millones de euros, al estar cofinanciado en un 15 % por el propio Ayuntamiento. El documento aprobado estructura las actuaciones en cuatro grandes ejes estratégicos, con el objetivo de impulsar un crecimiento equilibrado, sostenible e inclusivo de la ciudad durante los próximos años.

El eje Almendralejo Sostenible incluye proyectos como la regeneración del Arroyo Charnecal y el Parque de las Mercedes, la renovación de la red de saneamiento, la mejora de la movilidad sostenible, la gestión de residuos industriales y la implantación de sistemas de autoconsumo energético en centros educativos e instalaciones deportivas. También actuaciones en las barriadas de San José y Las Mercedes, con medidas de accesibilidad, renovación del alumbrado público, construcción de un edificio sociocultural y programas de inclusión digital y formación entre otros.