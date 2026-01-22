El desfile de calle del sábado de carnaval será el gran atractivo

El Ayuntamiento de Almendralejo ha abierto el plazo de inscripción para participar en el IV desfile de Carnaval de calle, que se celebrará el sábado 14 de febrero, a partir de las 16:30 horas, y que se convertirá en el acto central de la programación del Carnaval tras la cancelación definitiva del desfile infantil escolar del viernes.

La concejala de Festejos, Tamara Rodríguez, ha anunciado que este desfile de calle está abierto a la participación de cualquier persona, grupo o colectivo interesado, con el objetivo de potenciar un carnaval participativo y abierto a la ciudadanía.

Para participar será necesario presentar el modelo de inscripción correspondiente, disponible en esta información, que podrá registrarse de forma presencial en el Ayuntamiento o a través del correo electrónico jmcr.concejalia@almendralejo.es. El plazo permanecerá abierto desde hoy, 22 de enero, hasta el 9 de febrero.

Rodríguez ha explicado que los participantes podrán llevar equipos de sonido instalados en artefactos empujados y guiados a mano, y que todas las personas inscritas dentro del plazo establecido serán convocadas a una reunión previa, donde se concretarán los horarios y el punto de salida del desfile. El recorrido discurrirá por las principales calles de Almendralejo y tendrá una duración aproximada de una hora.

Sin desfile escolar

Durante la comparecencia, la concejala ha explicado los motivos por los que este año no se celebrará el tradicional desfile infantil de los colegios. Rodríguez ha señalado que, como en años anteriores, desde los meses de octubre y noviembre se han mantenido reuniones con todos los centros educativos y guarderías, poniendo sobre la mesa diferentes alternativas y escuchando sus sugerencias.

«En años anteriores se atendieron las peticiones de los centros, como instalar puntos de música a lo largo del recorrido o habilitar espacios como el campo de fútbol. Este año ninguna de las opciones planteadas salió adelante y los centros han decidido realizar el carnaval dentro de sus propias instalaciones», ha indicado.

El lunes con espectáculo

Por otro lado, Rodríguez ha avanzado otro de los platos fuertes del carnaval 2026. El lunes 16 de febrero, actuará en el teatro Carolina Coronado la chirigota gaditana Los semicuraos, conocida popularmente como la Chirigota del Sheriff. El grupo, liderado por Juanma Braza Benítez, llegará a Almendralejo con su característico humor inteligente. n