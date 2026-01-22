Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almendralejo

La Universidad Popular ofertará cursos gratuitos de pintura en Almendralejo

Habrá 48 plazas para cuatro grupo con distintos niveles de formación y con clases que serán siempre los martes y jueves

Curso de pintura.

Curso de pintura. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

La Universidad Popular de Almendralejo (UPAL) abrirá el próximo martes 27 de enero el plazo de inscripción para el Curso de Pintura, una de las propuestas formativas que se organizan anualmente y que está dirigida a personas adultas interesadas en la formación artística. En esta edición se ofertan cuatro talleres, distribuidos en dos niveles, iniciación y seguimiento, con un total de 48 plazas, 12 por cada grupo, y un precio de 34 euros por cuatrimestre.

Los talleres se impartirán en el Centro Cultural San Antonio y comenzarán el lunes 2 de febrero. El nivel de iniciación contará con clases los martes y jueves de 10:00 a 11:30 horas y los lunes y miércoles de 16:30 a 18:00 horas, mientras que el nivel de seguimiento se desarrollará los martes y jueves de 11:30 a 13:00 horas y los lunes y miércoles de 18:00 a 19:30 horas. Las inscripciones podrán realizarse de forma presencial el día 27 de enero en la UPAL, en horario de 10:00 a 14:00 horas, o de manera online a través de la página web del Ayuntamiento de Almendralejo.

