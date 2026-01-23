Alumnos del IES Santiago Apóstol de Almendralejo hacen sus proyectos Erasmus en Finlandia y Rumanía

Dos grupos distintos del instituto Santiago Apóstol están durante esta semana completando dos proyectos eductivos de internacionalización ‘Erasmus’ en Finlandia y Rumanía, potenciando habilidades lingüísticas y conociendo nuevas costumbres. Uno de los grupos está en Loimaa, una pequeña población de unos 15.000 habitantes que se encuentra al sur de Finlandia. El otro grupo se ha ido hasta Brasov, en Rumanía, una núcleo poblacional mayor que sobrepasa los 250.000 habitantes.