Almendralejo
Alumnos del IES Santiago Apóstol de Almendralejo hacen sus proyectos Erasmus en Finlandia y Rumanía
Viaje educativo a las ciudades de Loimaa y Brasov
Almendralejo
Dos grupos distintos del instituto Santiago Apóstol están durante esta semana completando dos proyectos eductivos de internacionalización ‘Erasmus’ en Finlandia y Rumanía, potenciando habilidades lingüísticas y conociendo nuevas costumbres. Uno de los grupos está en Loimaa, una pequeña población de unos 15.000 habitantes que se encuentra al sur de Finlandia. El otro grupo se ha ido hasta Brasov, en Rumanía, una núcleo poblacional mayor que sobrepasa los 250.000 habitantes.
- El Ayuntamiento de Badajoz abre el plazo de 11 cursos formativos para colectivos vulnerables: hay 165 plazas
- El entrenador de fútbol detenido en Badajoz es militar de la base aérea de Talavera la Real
- Juani Barroso, de Badajoz: “Las modistas somos la mano derecha de las comparsas”
- Un detenido en la operación de la Guardia Civil de Cáceres en Las 800 de Badajoz
- El Ayuntamiento de Badajoz evita durante el pleno extraordinario dar fecha de apertura de la escuela de Artes y Oficios
- Roban en un piso del centro de Badajoz: los ladrones entraron mientras la dueña hacía la compra
- El detenido por la Guardia Civil en Las 800 es un entrenador de fútbol base de Badajoz
- Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero