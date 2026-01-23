Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AscensorMaquillaje de carnavalCartel de Semana SantaCarnaval de Badajoz
instagram

Almendralejo

Alumnos del IES Santiago Apóstol de Almendralejo hacen sus proyectos Erasmus en Finlandia y Rumanía

Viaje educativo a las ciudades de Loimaa y Brasov

Alumnos del IES Santiago Apóstol en Finlandia.

Alumnos del IES Santiago Apóstol en Finlandia. / Cedida

Rodrigo Morán

Almendralejo

Dos grupos distintos del instituto Santiago Apóstol están durante esta semana completando dos proyectos eductivos de internacionalización ‘Erasmus’ en Finlandia y Rumanía, potenciando habilidades lingüísticas y conociendo nuevas costumbres. Uno de los grupos está en Loimaa, una pequeña población de unos 15.000 habitantes que se encuentra al sur de Finlandia. El otro grupo se ha ido hasta Brasov, en Rumanía, una núcleo poblacional mayor que sobrepasa los 250.000 habitantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents