Almendralejo
Nazaret Pérez es elegida como la pregonera de la hermandad de San Marcos
La joven almendralejense, de 30 años, tiene un gran compromiso con el mundo cofrade y pasión por la romería
La Hermandad de San Marcos ha anunciado el nombramiento de Nazaret Pérez Franco como pregonera de San Marcos 2026, una designación acordada por unanimidad por la Junta de Gobierno. Nazaret, de 30 años, es natural de Almendralejo y fisioterapeuta de profesión. Desde muy joven mantiene un firme compromiso con el mundo cofrade y con la parroquia de San Roque, formando parte en la actualidad de la junta de gobierno de la Hermandad del Santísimo Cristo y María Santísima de la Merced, San Juan Evangelista y la Santa Cruz.
La futura pregonera ha estado estrechamente vinculada a la romería de San Marcos desde su infancia, participando de manera activa en las tradiciones que rodean a esta celebración tan sentimental para la localidad y colaborando en distintas ocasiones con la propia hermandad. Una trayectoria que, según destacan desde la entidad organizadora, la convierte en una elección cargada de simbolismo, cercanía y conocimiento profundo de la fiesta. Todavía se desconoce el día exacto del pregón, así como la programación de actividades para marzo y abril.
