Almendralejo, epicentro del mundo del toro del 16 al 21 de febrero

Almendralejo volverá a situarse en el centro del panorama taurino nacional con la celebración de las XX Jornadas Culturales Taurinas Extremeñas ‘Curro Echeverría’, que se desarrollarán del 16 al 21 de febrero en la Bodega Sani Viña Extremeña.

Las jornadas, organizadas por la Peña Taurina Luis Reina, coinciden este año con una fecha muy especial, ya que la entidad celebra su 50 aniversario, consolidando un evento que se ha convertido en una referencia cultural dentro y fuera de Extremadura. El objetivo de estas jornadas es la defensa, difusión y puesta en valor de la tauromaquia como manifestación cultural, artística y social.

Durante seis días, Almendralejo acogerá un amplio programa de charlas, coloquios y encuentros que abordarán el mundo del toro desde múltiples perspectivas: el toreo en el ruedo, la crianza del toro bravo, la figura del mayoral, la elegancia y la ética profesional, así como el papel de la tauromaquia en la sociedad actual. Todo ello con la participación de matadores de toros, ganaderos, mayorales, periodistas especializados y profesionales del ámbito taurino y cultural.

En la primera jornada del lunes 16 destaca la presencia de Juan Bazaga con el presidente de la peña Luis Reina, Manuel Sánchez, para hablar de Victorino Martín. El martes estará como ponente el matador de toros, Paco Ureña, mientras que el miércoles estarán Manuel Contreras, Juan Sierra y Antonio Chacón. Antonio Miura dará una charla el jueves 19 sobre el arte de criar el toro bravo, mientras que el viernes Florencio Fernández y José Luis González hablarán sobre la figura del Mayoral. La gran charla coloquio del sábado contará con El Fandi, entre otros.

El programa se completará con exposiciones temáticas, coloquios abiertos al público y actividades paralelas que refuerzan el carácter cultural del evento, convirtiendo a la Bodega Viña Extremeña en un punto de encuentro para aficionados llegados de distintos puntos de la región y del ámbito nacional. La entrada será gratuita, lo que permitirá una amplia participación y acercará la tauromaquia a todos los públicos interesados.

Las Jornadas Curro Echeverría culminarán el sábado con una cena taurina y la entrega de galardones, en la que se reconocerá, entre otros, al Triunfador de la Temporada 2025 en Almendralejo, que este año ha sido El Fandi, así como el Premio a la Difusión de la Tauromaquia para Juan Bazaga, además de otros reconocimientos que distinguen trayectorias profesionales, compromiso cultural y aportaciones relevantes al mundo del toro.