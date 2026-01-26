Almendralejo
Un centenar de parejas pasaron por los expositores de Fevybal en dos días
La feria de bodas y eventos ha logrado atraer a expositores de fuera con productos y servicios novedosos y está confirmado que habrá edición en 2027
Almendralejo ha vuelto a convertirse en punto de encuentro para el sector nupcial con la celebración de Fevybal, la Feria de Bodas, Celebraciones y Eventos, que ha cerrado su última edición con un balance muy positivo. Más de un centenar de parejas han pasado durante el fin de semana por los casi 50 expositores que han mostrado sus productos y servicios en el Palacio del Vino.
La feria ha contado con la participación de profesionales de distintos ámbitos relacionados con las bodas y las celebraciones, desde fotografía y moda hasta restauración, decoración y organización de eventos.
Uno de los impulsores de Fevybal, el fotógrafo Julio Fraga, ha destacado la evolución del certamen, subrayando que “la feria va creciendo y este año hemos logrado atraer expositores de fuera que traen productos que no está visto”, lo que ha permitido ampliar la oferta y ofrecer propuestas novedosas a los visitantes.
Fevybal, que cuenta con el patrocinio de Cajalmendralejo y del Grupo Maven e Hijos, se consolida así en el calendario de finales de enero como una cita clave para quienes planifican su enlace. Según la organización, la mayoría de las parejas asistentes acudieron con la vista puesta en la organización de bodas previstas para 2027, lo que refuerza el carácter estratégico de la feria. Tras el éxito alcanzado, la organización ya ha confirmado la celebración de una cuarta edición en enero de 2027, con el objetivo de seguir creciendo y afianzando a Almendralejo como referencia regional en el sector de bodas y eventos.
