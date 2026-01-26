Almendralejo
El colegio Ruta de la Plata ayuda a la oenegé ‘Despierta’ con su proyecto en Kenia
La comunidad educativa recaudará fondos para rehabilitar un orfanato con alumnos con discapacidad
El colegio Ruta de la Plata ha puesto en marcha una nueva iniciativa solidaria para colaborar con la oenegé Despierta Almendralejo en un proyecto de cooperación internacional que se desarrollará en Kenia. A través del programa “El Ruta se mueve”, la comunidad educativa se ha propuesto recaudar fondos destinados a mejorar las condiciones de vida de menores en situación de especial vulnerabilidad, en concreto mediante la construcción de baños adaptados en un centro que acoge a niños con discapacidad.
La actuación prevista se centra en un colegio que cuenta con un orfanato anexo para menores con discapacidad física o intelectual, unas instalaciones que actualmente carecen de servicios higiénicos adecuados. El proyecto, cuyo presupuesto ronda los 8.000 euros, pretende dotar al centro de infraestructuras. Para alcanzar este objetivo, el colegio ha diseñado un calendario de actividades que se desarrollará a lo largo del presente curso y del próximo, comenzando con la venta de dorsales solidarios por un precio simbólico de cinco euros, que incluyen un código QR con información detallada del proyecto. Además, se prevé la organización de eventos deportivos, como un torneo de pádel, y nuevas acciones solidarias en colaboración con el ciclista Jaime Moreno.
Desde el centro educativo destacan que estas iniciativas no solo buscan recaudar fondos, sino también fomentar entre el alumnado valores como la solidaridad, el compromiso social y la conciencia global, una línea de trabajo que el colegio ya ha desarrollado anteriormente con proyectos de ayuda en Perú, en el ámbito sanitario y con diversas organizaciones sociales.
