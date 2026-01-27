Emilio de Justo, Juan Ortega y Pablo Aguado, cartel taurino para la Feria del Vino de Almendralejo

Almendralejo volverá a situarse en el epicentro taurino con la celebración de los festejos programados para los días 28 y 29 de marzo, con motivo de la Feria Gastronómica y el Salón del Vino y la Aceituna. El cartel ha sido presentado en un acto en el que ha participado Nacho de la Viuda, en representación de la empresa organizadora Tauroemoción, quien ha destacado la importancia que estos festejos han adquirido en Almendralejo desde que la empresa asumiera la gestión de la plaza en 2018.

El sábado 28 de marzo, a las 17:30 horas, se celebrará una corrida de toros con toros de Juan Pedro Domecq, ganadería de primer nivel y de contrastados éxitos en el coso de la Piedad. Harán el paseíllo Emilio de Justo, Juan Ortega y Pablo Aguado, tres figuras destacadas del escalafón actual que conforman un cartel de categoría, equiparable al de cualquier feria de primer nivel. «Es un cartel que podría anunciarse perfectamente en cualquier feria de primera», comenta Nacho de la Víuda, añadiendo que se trata de «tres toreros con un concepto muy artista, que le dan ese toque especial y hacen que esta corrida tenga una relevancia enorme».

El empresario se mostró convencido de que será «uno de los carteles que todos los aficionados van a querer venir a disfrutar».

La programación continuará el domingo 29 de marzo, a las 18:30 horas, con un festejo de rejones hispano-luso, en el que se lidiarán novillos-toros de Couto de Fornilhos. El cartel estará compuesto por los rejoneadores Sergio Galán, João Moura Caetano, João Ribeiro Telles, Leonardo, João Salgueiro da Costa y el rejoneador local Adrián Venegas, que vuelve a actuar en su plaza tras encadenar importantes triunfos en ediciones anteriores. El festejo contará además con la participación de los Forcados Portugueses de Santarém y São Manços, un atractivo añadido que devuelve a Almendralejo una tradición poco habitual en los últimos años.

De la Viuda explicó que «el año pasado la fórmula de corrida más rejones funcionó muy bien y hemos querido repetirla, pero dando un paso adelante».

Las entradas podrán adquirirse en las taquillas de la Plaza de Toros, con abonos disponibles desde el 9 de febrero y entradas sueltas a partir del 16 de febrero. Los abonados ya pueden retirar su localidad. El horario de taquilla será de lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y los sábados de 11:00 a 13:00 horas. Asimismo, la venta estará disponible de forma online y telefónica a través de la web www.tauroemocion.com y del teléfono 623 494 502. Se espera una venta importante.