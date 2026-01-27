La Junta instala una nueva caldera en la Escuela Oficial de Idiomas

La Junta de Extremadura ha procedido a la instalación de una nueva caldera en la Escuela Oficial de Idiomas de Almendralejo con el objetivo de solventar de manera definitiva los reiterados problemas de calefacción que venían denunciando profesores y alumnado durante las últimas semanas. Una situación que, según la comunidad educativa, no era nueva y que también se había repetido en cursos anteriores, especialmente durante los meses de invierno.

La actuación fue confirmada tras la visita a Almendralejo de la consejera en funciones de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, quien acudió a la ciudad para anunciar la nueva convocatoria de ayudas al primer ciclo de Educación Infantil.