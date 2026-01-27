La Junta instala una nueva caldera en la Escuela Oficial de Idiomas
Con ello pretende dar por finiquitados los continuos problemas con la calefacción que eran motivo de quejas de los alumnos
Almendralejo
La Junta de Extremadura ha procedido a la instalación de una nueva caldera en la Escuela Oficial de Idiomas de Almendralejo con el objetivo de solventar de manera definitiva los reiterados problemas de calefacción que venían denunciando profesores y alumnado durante las últimas semanas. Una situación que, según la comunidad educativa, no era nueva y que también se había repetido en cursos anteriores, especialmente durante los meses de invierno.
La actuación fue confirmada tras la visita a Almendralejo de la consejera en funciones de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, quien acudió a la ciudad para anunciar la nueva convocatoria de ayudas al primer ciclo de Educación Infantil.
