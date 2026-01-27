El policía almendralejense Diego Martínez firma una obra que descubre su profesión

Tres policías ya jubilados han unido su experiencia profesional para dar forma al libro ‘Policías al desnudo’, memorias de medio siglo de servicio, una obra que pretende mostrar el lado menos visible de la profesión policial. Entre sus autores se encuentra el inspector jefe Diego Martínez González, natural de Almendralejo, quien aporta vivencias personales y casos reales que marcaron su trayectoria.

La presentación oficial tendrá lugar el próximo 30 de enero, a las 19.30 horas, en el Círculo Mercantil de Almendralejo, en un acto que será conducido por José Ángel Calero y en el que participarán los tres autores. Durante el evento, los asistentes podrán adquirir el libro por 20 euros y participar en un turno de preguntas. La obra incluye investigaciones de gran repercusión desarrolladas en Sevilla, como el conocido caso Juan Guerra, además de episodios relacionados con la jerga policial y relatos breves de situaciones cómicas y dramáticas vividas en servicio, entre ellas una anécdota ocurrida en Almendralejo. La primera edición, limitada a 100 ejemplares, se agotó de inmediato. Ya se han lanzado más.