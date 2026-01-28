Más de 60 hogueras arderán este domingo en la fiesta de Las Candelas si el viento lo permite

Más de 60 hogueras se han inscrito para participar este domingo en la celebración del Día de las Candelas en Almendralejo, una fiesta declarada de Interés Turístico Regional que este año estará condicionada por la climatología. Los almendralejenses miran al cielo a la espera de que las condiciones, especialmente la ausencia de viento fuerte, permitan el desarrollo normal de una de las tradiciones más arraigadas de la localidad.

Así se ha puesto de manifiesto durante la presentación del programa de actos, en la que la concejala de Festejos, Tamara Rodríguez, explicó que el Ayuntamiento trabaja con todos los escenarios posibles para garantizar la seguridad. «Estamos viviendo estos días previos muy pendientes del cielo. Son muchas las personas y colectivos que nos han llamado para preguntar, y esperamos que el tiempo nos respete para que las candelas puedan celebrarse como siempre, el domingo a las ocho de la tarde, con el repique de campanas», señaló.

Rodríguez recalcó que el encendido simultáneo de las hogueras no es una cuestión arbitraria, sino una exigencia organizativa y de seguridad. «No es una candela aislada, son más de 60 hogueras las que tienen que arder a la vez. Para ello hay un operativo completo con bomberos, Policía Local y Protección Civil, y debemos tener en cuenta muchas variables, no solo si llueve, sino también los kilómetros por hora del viento”, explicó, insistiendo en que el encendido será a las 20:00 horas para garantizar el correcto desarrollo de la fiesta. No está permitido encender antes de esa hora las candelas.

Una de las principales novedades de este año será el traslado de la candela oficial al Palacio del Vino y la Aceituna. La concejala de Festejos indicó que esta decisión se ha tomado debido al estado del albero de la plaza de toros, afectado por las lluvias de los últimos días. En el Palacio del Vino y la Aceituna se desarrollarán todas las actividades paralelas previstas en el programa, como catas, actuaciones musicales, animación infantil y espectáculos de folclore extremeño, con la participación de la Asociación Cultural y Folclórica Tierra de Barros.

Noticias relacionadas

Ruta de la Tapa

De forma paralela, uno de los grandes atractivos volverá a ser la Ruta de la Tapa Gastronómica, organizada desde la Concejalía de Turismo, en la que participan una veintena de bares, restaurantes y colegios de toda la ciudad. Esta iniciativa combina gastronomía y dinamización económica local, con tapas elaboradas especialmente para la ocasión.