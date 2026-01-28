Almendralejo
Adrián Venegas presenta este viernes su temporada al público
El rejoneador almendralejense, que tomó la alternativa el pasado año, iniciará su campaña en marzo con programa en plazas de altura
El joven rejoneador Adrián Venegas realizará este viernes, a las 20:30 horas, la presentación oficial de su temporada taurina en un acto abierto al público que tendrá lugar en el Palacio del Vino. Tras haber tomado recientemente la alternativa, el rejoneador inicia una campaña ilusionante, en la que estará presente en plazas y ferias de relevancia, y que quiere compartir con los aficionados para que conozcan de primera mano el camino que afronta a partir de ahora.
Durante el acto se proyectará el vídeo musical del propio Adrián Venegas y se celebrará una charla-coloquio con el rejoneador, que estará moderada por María Rosa Quintero. La temporada arrancará en marzo, marcada además por una nueva etapa profesional Pedro Moreno como apoderado.
