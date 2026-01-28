Almendralejo
El pleno da luz verde para las mejoras a los empleados municipales
La actualización del sistema de productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios allana el entendimiento con la policía local
La última sesión plenaria celebrada en el ayuntamiento de Almendralejo ha aprobado una revisión del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, que no se revisaba desde el año 2019. Una vez alcanzado el consenso en la mesa de negociación de finales de 2025, se han producido varios cambios.
El más destacado es el proceso de actualización del sistema de productividad y de las gratificaciones por servicios extraordinarios para empleados públicos. El ayuntamiento de Almendralejo se compromete a aprobar durante el primer cuatrimestre de 2026 dos planes temporales: uno de productividad y otro específico por servicios extraordinarios. El primero contempla compensaciones por asumir funciones ajenas al puesto designado, desempeñar tareas de superior categoría o cambios de turno, con especial incidencia en la Policía Local. Esto explica ahora las quejas que venía sosteniendo la policía local y algunas decisiones como el aplazamiento de la San Silvestre porque no había policías para salvaguardar la seguridad. Las gratificaciones por servicios extraordinarios serán para situaciones urgentes y no aplazables.
También se deja sin efecto el primer Plan de Igualdad tras la aprobación del segundo, y se actualiza el protocolo frente al acoso laboral. También se reactivan las ayudas económico-sociales para empleados municipales.
