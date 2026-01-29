Almendralejo estará presente en la ‘Feria do Codillo’ de A Rúa

Almendralejo estará presente este fin de semana en la Festa do Codillo, que se celebra en la localidad gallega de A Rúa, con la que mantiene un hermanamiento desde 1996. No obstante, en esta edición no se desplazará una expedición amplia integrada por asociaciones y colectivos, como ha ocurrido en años anteriores, debido a la coincidencia de fechas con la celebración de Las Candelas en Almendralejo, lo que limitará la representación a una presencia institucional más reducida.

Así lo ha explicado la delegada de Hermanamientos, Josefina Barragán, quien ha señalado que, aun así, se aprovechará la ocasión para promocionar el cava de Almendralejo en esta cita gastronómica de referencia en Galicia. Para ello, ya se han enviado diez cajas de cava, además de una serie de obsequios institucionales destinados a la corporación municipal de A Rúa, reforzando así los lazos culturales y promocionales entre ambos municipios.

Noticias relacionadas

Durante la celebración de la Festa do Codillo, el municipio gallego tiene previsto rendir un homenaje a Pedro Nieto, quien fuera presidente del CF Extremadura y una de las figuras clave en el inicio del hermanamiento entre Almendralejo y A Rúa hace casi tres décadas.