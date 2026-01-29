Almendralejo
La Feria de la Formación Profesional se celebrará este 5 de febrero en Almendralejo
Será en el Palacio del Vino, donde los centros educativos mostrarán su oferta educativa para el curso que viene
La Feria de Formación Profesional Tierra de Barros se celebrará el jueves 5 de febrero en el Palacio del Vino y la Aceituna, consolidándose como un punto de encuentro clave para el impulso y la proyección de la Formación Profesional en la comarca. La cita, que dará comienzo a las 9:30 horas, reunirá a centros educativos, instituciones y agentes vinculados al ámbito de la FP, con el objetivo de poner en valor esta vía formativa y su estrecha relación con el tejido productivo.
El acto inaugural contará con la participación de representantes institucionales y dará paso a una presentación de experiencias y buenas prácticas relacionadas con la Formación Profesional, en la que se pondrá el acento en la innovación educativa, la empleabilidad y la conexión real entre la formación y las necesidades del mercado laboral. Esta primera parte de la jornada servirá para compartir proyectos, metodologías y ejemplos de éxito que refuerzan el papel de la FP como una opción formativa de futuro.
Tras el bloque inicial, la feria incluirá un desayuno-networking, concebido como un espacio para el intercambio de ideas, el contacto directo entre profesionales y la exploración de posibles colaboraciones entre centros educativos, empresas y entidades públicas.
La jornada continuará con la visita a los stands y actividades organizadas por los centros participantes, donde se mostrará la oferta formativa disponible y los proyectos que se están desarrollando, ofreciendo a los asistentes una visión práctica y directa de las oportunidades educativas y profesionales que brinda la Formación Profesional en Tierra de Barros.
