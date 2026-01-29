La Feria de la Formación Profesional se celebrará este 5 de febrero en Almendralejo

La Feria de Formación Profesional Tierra de Barros se celebrará el jueves 5 de febrero en el Palacio del Vino y la Aceituna, consolidándose como un punto de encuentro clave para el impulso y la proyección de la Formación Profesional en la comarca. La cita, que dará comienzo a las 9:30 horas, reunirá a centros educativos, instituciones y agentes vinculados al ámbito de la FP, con el objetivo de poner en valor esta vía formativa y su estrecha relación con el tejido productivo.

El acto inaugural contará con la participación de representantes institucionales y dará paso a una presentación de experiencias y buenas prácticas relacionadas con la Formación Profesional, en la que se pondrá el acento en la innovación educativa, la empleabilidad y la conexión real entre la formación y las necesidades del mercado laboral. Esta primera parte de la jornada servirá para compartir proyectos, metodologías y ejemplos de éxito que refuerzan el papel de la FP como una opción formativa de futuro.

Tras el bloque inicial, la feria incluirá un desayuno-networking, concebido como un espacio para el intercambio de ideas, el contacto directo entre profesionales y la exploración de posibles colaboraciones entre centros educativos, empresas y entidades públicas.

La jornada continuará con la visita a los stands y actividades organizadas por los centros participantes, donde se mostrará la oferta formativa disponible y los proyectos que se están desarrollando, ofreciendo a los asistentes una visión práctica y directa de las oportunidades educativas y profesionales que brinda la Formación Profesional en Tierra de Barros.