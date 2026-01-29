La Oficina del Consumidor recuperó más de 30.000 euros a los vecinos de Almendralejo

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Almendralejo cerró el año 2025 con un balance muy positivo, logrando recuperar más de 30.000 euros para los consumidores del municipio. Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento a través de la concejala delegada del área, Carolina Preciado, quien ha puesto en valor el papel de este servicio público municipal como herramienta esencial para la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Según los datos ofrecidos, durante el pasado año la OMIC atendió 706 consultas y tramitó un total de 199 reclamaciones, cifras que reflejan la intensa actividad que desarrolla esta oficina y la confianza de la ciudadanía en un servicio cercano, gratuito y eficaz.

En cuanto a los sectores más reclamados, el comercio electrónico se sitúa a la cabeza, concentrando el 28,14 % de las reclamaciones, seguido del suministro eléctrico (20,10 %), telecomunicaciones (10,05 %), seguros (8,54 %), instalación de placas solares (5,03 %) y transportes (3,5 %). El resto se reparte entre ámbitos como agencias de viajes, hogar, prendas de vestir, hostelería, sanidad privada, talleres, servicios profesionales a domicilio, vehículos de segunda mano o grandes superficies.

Las consultas planteadas por la ciudadanía siguen una línea similar, con un notable aumento de las relacionadas con el comercio electrónico, seguido del suministro eléctrico, transportes, mensajería, telecomunicaciones, instalaciones fotovoltaicas y seguros. Desde la OMIC se ha incidido especialmente en el comercio online, señalando que muchos problemas derivan del desconocimiento del usuario, como la dificultad para identificar a la empresa vendedora o su sede social, especialmente cuando se trata de compañías ubicadas fuera de la Unión Europea.

A pesar de ello, la concejala ha recordado que las compras por internet son seguras si se adoptan las debidas precauciones, destacando como dato positivo que un año más no se ha registrado ninguna reclamación contra el comercio local. Las reclamaciones en este ámbito se centran principalmente en retrasos en la entrega, devoluciones, derecho de desistimiento, garantías, pedidos defectuosos, publicidad engañosa o fraudes.

En el plano económico, la OMIC logró recuperar un total de 30.130,88 euros, de los que 18.990,35 euros corresponden a devoluciones de importes y 11.140,53 euros a anulaciones, a lo que se suman expedientes aún en trámite. Desde el servicio se apuesta firmemente por la mediación como vía rápida y eficaz para resolver conflictos.