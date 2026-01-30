Los docentes jubilados el pasado año en Almendralejo recibirán un reconocimiento

Los docentes jubilados de Almendralejo recibirán un homenaje institucional el próximo 3 de febrero, a las 19:00 horas, en el teatro Carolina Coronado. El acto reconocerá la trayectoria de y dedicación a la enseñanza durante décadas que han volcado su trabajo en la transmisión de conocimientos.

Recibirán este reconocimiento María Isabel Lamoneda Díaz, Jacinto Guerra Pizarro, Jesús María Monago-Sánchez Vizcaíno, María Yolanda Soto Sánchez, María José Belinchón García, Ana Isabel Cortés Baquero, Hortensia Fontán Crespo, Juan Campos Pérez, Benito Rama Matamoros, Jerónima Bote Navia y Félix Zambrano García, a quienes se les hará entrega del Disco de Teodosio y una insignia de plata de la ciudad como símbolo de agradecimiento.