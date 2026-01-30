Almendralejo
Los docentes jubilados el pasado año en Almendralejo recibirán un reconocimiento
El acto homenaje, que ya se ha convertido en algo habitual en Almendralejo, se celebr en el teatro, el 3 de febrero, a las 19 horas
Los docentes jubilados de Almendralejo recibirán un homenaje institucional el próximo 3 de febrero, a las 19:00 horas, en el teatro Carolina Coronado. El acto reconocerá la trayectoria de y dedicación a la enseñanza durante décadas que han volcado su trabajo en la transmisión de conocimientos.
Recibirán este reconocimiento María Isabel Lamoneda Díaz, Jacinto Guerra Pizarro, Jesús María Monago-Sánchez Vizcaíno, María Yolanda Soto Sánchez, María José Belinchón García, Ana Isabel Cortés Baquero, Hortensia Fontán Crespo, Juan Campos Pérez, Benito Rama Matamoros, Jerónima Bote Navia y Félix Zambrano García, a quienes se les hará entrega del Disco de Teodosio y una insignia de plata de la ciudad como símbolo de agradecimiento.
