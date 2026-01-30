El instituto Santiago Apóstol celebra 75 años educando a generaciones

Hay lugares que forman parte de la biografía personal de una ciudad. El IES Santiago Apóstol es uno de ellos. Este curso celebra 75 años de historia, una cifra que permite entender cómo la educación ha sido, durante décadas, uno de los pilares del desarrollo social de Almendralejo y de toda la comarca de Tierra de Barros.

El origen del centro se remonta a 1950, cuando fue autorizado como Centro de Enseñanza Media y Profesional por decreto del Ministerio de Educación Nacional. Comenzó su actividad académica en los primeros días de diciembre de ese mismo año, convirtiéndose en el instituto público más antiguo de la comarca y en uno de los más veteranos de Extremadura. En 1955 adoptó oficialmente el nombre de Santiago Apóstol, denominación que ha mantenido hasta hoy.

Los primeros cursos se impartieron en el recién construido grupo escolar San Roque, donde permaneció hasta el curso 1955/56. Desde entonces, el instituto ocupa de forma ininterrumpida el edificio actual, que ha ido creciendo y adaptándose a los cambios educativos y sociales de cada época. Su creación, apenas una década después del final de la Guerra Civil, supuso una oportunidad clave para muchos jóvenes que, de otro modo, difícilmente habrían accedido a una formación profesional y humanística de calidad.

Desde entonces, el centro ha vivido todos los grandes cambios del sistema educativo español. De impartir Bachillerato Elemental pasó al Bachillerato Técnico Superior en los años sesenta; más tarde se transformó en Instituto de Formación Profesional, participó en la Reforma Experimental de los ochenta y, ya en los noventa, incorporó la ESO y la nueva Formación Profesional. Hoy, el IES Santiago Apóstol cuenta con la oferta educativa más amplia de la zona, con ESO bilingüe, dos modalidades de Bachillerato y una decena de ciclos formativos de Grado Básico, Medio y Superior.

Carlos Cabanillas, actual director del centro, conoce bien esa evolución. Vinculado al instituto desde 1997 y al frente de la dirección durante los últimos ocho años, destaca el valor simbólico de este aniversario. «No somos del todo conscientes de cómo ha pasado el tiempo ni de todo lo que se ha conseguido», reconoce, subrayando el papel del instituto como espacio de formación, convivencia y crecimiento personal.

El centro acaba de celebrar sus 75 años con un acto institucional y otro académico que han puesto en valor su legado. Uno de los elementos más destacados de esta conmemoración es la exposición fotográfica permanente que recoge 75 imágenes representativas de la historia del centro. Un trabajo minucioso desarrollado por las docentes Concha González e Inés González.

Como colofón, está prevista la publicación de un libro que recogerá la historia completa del instituto, un proyecto que cuenta con el respaldo de la Diputación de Badajoz y que servirá para dejar constancia escrita de estos 75 años de educación pública.