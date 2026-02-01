Almendralejo volverá a sonar en Cuaresma

La Cuaresma empieza a sentirse en Almendralejo antes incluso de que llegue marzo. No lo hace con incienso ni con pasos en la calle, sino con el sonido de las cornetas y los tambores que anuncian que la Semana Santa está cada vez más cerca. Ese es precisamente el espíritu del Certamen de Marchas Procesionales ‘Almendralejo en Cuaresma’, que alcanza este año su quinta edición convertido ya en una cita consolidada dentro del panorama cofrade regional e incluso nacional.

El certamen se celebrará el miércoles 28 de febrero, a las siete de la tarde, en la plaza de toros de Almendralejo, un espacio que permitirá acoger a un gran número de asistentes y reforzar el carácter de gran evento musical. La organización corre, un año más, a cargo de la Agrupación Musical La Merced, que vuelve a apostar por un cartel de primer nivel y por seguir dando un paso más en la evolución del certamen. Que no llueva ya sería bastante para que todo saliera sobre ruedas.

Cinco ediciones después, el balance es más que positivo. Lo que comenzó como una propuesta «coqueta» en la Plaza de Extremadura ha ido creciendo año tras año hasta convertirse en un referente dentro del calendario cuaresmal. Así lo explica Miguel Ángel Maqueda, director de la Agrupación Musical La Merced, quien reconoce que alcanzar esta quinta edición supone «un orgullo», pero también una responsabilidad añadida. Cada año, el objetivo es superarse, corregir errores y escuchar al público para seguir mejorando.

Detrás de una cita como esta hay meses de trabajo constante. «La preparación del certamen no empieza en enero, sino prácticamente al terminar la Semana Santa del año anterior»., explica Maqueda. Es entonces cuando comienza la búsqueda de bandas, la coordinación de calendarios y la planificación de todos los detalles. Una tarea nada sencilla, ya que las formaciones musicales tienen agendas muy ajustadas durante la Cuaresma y cuadrar fechas se convierte en uno de los mayores retos de la organización.

El cartel de este año es una muestra clara de esa apuesta por la calidad y la diversidad. Encabeza el certamen la Banda de Cornetas y Tambores Rosario de Cádiz, una de las formaciones más prestigiosas del panorama cofrade nacional y que nunca antes había participado en este evento en Almendralejo. Junto a ella estará la Banda de Cornetas y Tambores La Merced de El Viso del Alcor, además de la representación extremeña con la Banda de Cornetas y Tambores Resucitado de Badajoz y la propia Agrupación Musical La Merced como anfitriona.

Ensayos

Más allá de los nombres, el certamen busca poner en valor el trabajo que realizan estas formaciones durante todo el año. Ensayos interminables, desplazamientos, sacrificio personal y una dedicación que, como reconoce Maqueda, «muchas veces no está suficientemente reconocida». El certamen se convierte así en un escaparate para mostrar ese esfuerzo y acercarlo al público.

La respuesta del público está siendo, una vez más, positiva. A un mes del evento, la venta de entradas avanza a buen ritmo, con más de un millar ya vendidas y una previsión de asistencia similar a la del año pasado, en torno a las 2.000 personas. Este año, además, se ha mejorado el sistema de venta, facilitando que el público tenga su entrada física desde el primer momento, tanto en puntos de venta repartidos por toda Extremadura como a través de la compra online.

Quienes acudan al certamen no solo disfrutarán de música procesional, sino de una experiencia completa. Todas las bandas participantes debutan en este formato en Almendralejo, con formaciones que rondan entre los 80 y 90 componentes, lo que garantiza un espectáculo sonoro de gran nivel. Un evento pensado tanto para los cofrades más fieles como para quienes quieran acercarse por primera vez a este mundo.

‘Almendralejo en Cuaresma’ se convierte por tanto en una antesala que suma atractivo turístico, refuerza la identidad cofrade y proyecta el nombre de Almendralejo más allá de la región. El reto ahora es seguir creciendo. n