Toma de contacto con vecinos de San José

El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almendralejo, Domingo Cruz, ha iniciado una ronda de encuentros con las distintas asociaciones de vecinos del municipio con el objetivo de conocer de primera mano las problemáticas de cada barriada y escuchar las propuestas planteadas por sus representantes.

El primer encuentro de esta serie de reuniones se ha celebrado con la Asociación de Vecinos de San José, donde el edil ha podido recoger las principales necesidades del barrio, así como trasladar la disposición del Ayuntamiento a reforzar el diálogo y la colaboración directa con el movimiento vecinal. Desde la Concejalía de Participación Ciudadana se ha destacado la importancia de este contacto cercano para avanzar en soluciones consensuadas y adaptadas a la realidad de cada zona.

La reunión contó también con la presencia de varios miembros del equipo de gobierno municipal, entre ellos los concejales de Seguridad Ciudadana, Limpieza, Obras y Deportes, Juliana Megías, Francisco Jesús Hernández, Juan Manuel Forte y Carolina Preciado, lo que permitió abordar de forma transversal las cuestiones planteadas por los vecinos y ofrecer respuestas coordinadas desde las distintas áreas municipales.

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado que este encuentro con la barriada de San José es el primero de muchos, ya que la intención de la Concejalía de Participación Ciudadana es reunirse con todas las asociaciones vecinales de Almendralejo.