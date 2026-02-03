Almendralejo
El centro de salud de San Roque imparte un taller de espalda sana
Será un programa de seis sesiones con estrategias para manejar el dolor crónico de espalda
El centro de salud San Roque ha puesto en marcha en febrero un nuevo grupo del taller de Espalda Sana, una iniciativa que ya se desarrolla con éxito desde 2024 y que ahora se amplía ante la buena acogida registrada. La actividad se enmarca dentro de las acciones impulsadas por el Servicio Extremeño de Salud, dependiente de la Junta de Extremadura, y se llevará a cabo en Almendralejo.
El taller se desarrollará a lo largo de seis sesiones y contará con la participación de un equipo multidisciplinar formado por fisioterapeutas, enfermeros y médicos, que acompañarán a los asistentes en el aprendizaje de estrategias para manejar el dolor crónico de espalda de forma activa. El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas participantes, fomentando hábitos saludables, el ejercicio terapéutico y una mayor autonomía en el cuidado de la salud.
