Forman a jóvenes en climatización y fontanería, profesiones con demanda en Almendralejo

Almendralejo incentiva la formación e inserción laboral juvenil con la puesta en marcha, en este mes de febrero, de la cuarta edición del programa ‘Impulsa Empleo Joven en Almendralejo’, coordinado por Ayuda en Acción. Se trata de la primera de las dos ediciones previstas para 2026 y llega avalada por los excelentes resultados obtenidos en convocatorias anteriores.

En esta nueva edición, la formación se centrará en Fontanería y Climatización, dos profesiones con una alta demanda en el mercado laboral y con claras salidas profesionales, según los últimos estudios en la población. El programa incluirá también formación en Prevención de Riesgos Laborales y contará con una duración total de 300 horas, distribuidas en 150 horas de formación teórica y 150 horas de prácticas en empresas del sector, lo que permitirá a los participantes adquirir experiencia real en entornos laborales.

El programa es totalmente gratuito y está dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años que no se encuentren estudiando ni trabajando y que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Además de la formación técnica, Impulsa Empleo Joven acompaña a los participantes a través de itinerarios personalizados de inserción laboral, formación en habilidades blandas y prácticas no laborales, facilitando así un acceso más sólido y estable al empleo.

Desde su inicio en junio de 2024, el programa ha desarrollado tres ediciones, una cada seis meses, y ha acompañado a más de 77 jóvenes de Almendralejo y su entorno. De ellos, 46 han logrado incorporarse al mercado laboral, lo que supone una tasa de inserción del 60 %, un porcentaje que supera los objetivos inicialmente previstos y confirma el impacto positivo de la iniciativa.

Impulsa Empleo Joven en Almendralejo está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y cuenta en el ámbito local con la financiación de la Junta de Extremadura, con cargo a la asignación tributaria del IRPF – Solidaridad: otros fines de interés social, así como con el apoyo de la Fundación la Caixa y la colaboración del Ayuntamiento de Almendralejo.

Según han explicado sus coordinadores, el programa se posiciona como un modelo de acompañamiento integral, generando una red de colaboración entre la administración pública, el tejido empresarial, las entidades sociales y las personas participantes. Un enfoque que no solo busca la mejora de la empleabilidad de los jóvenes, sino que también responde a las necesidades reales del mercado laboral.