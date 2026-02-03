Piden al Ayuntamiento de Almendralejo que cumpla las resoluciones del Consejo de Transparencia

La Plataforma Contra la Contaminación en Almendralejo ha reclamado públicamente al Ayuntamiento de Almendralejo que cumpla las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tras conocerse una nueva estimación contra el consistorio por vulnerar el derecho de acceso a la información pública. La resolución, dictada en enero de 2026 por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, eleva ya a tres las decisiones firmes que el Ayuntamiento no habría atendido.

En este último caso, el Consejo obliga al consistorio a facilitar información detallada sobre la aplicación de las ordenanzas municipales de limpieza y desbroce de solares, incluyendo el número de denuncias de la Policía Local, los expedientes sancionadores incoados y su resultado efectivo durante los últimos tres años. Sin embargo, según recoge la resolución, el Ayuntamiento no respondió ni a la solicitud inicial ni al posterior requerimiento formal del propio órgano garante, una omisión que el CTBG considera especialmente grave al haber impedido incluso la presentación de alegaciones.

Desde la Plataforma recuerdan que este comportamiento no es aislado. Las resoluciones anteriores incumplidas hacían referencia a la pérdida diaria de más de un millón de litros de agua en la piscina municipal y al desequilibrio económico de la empresa concesionaria Socamex, responsable de servicios públicos esenciales. En los tres casos, denuncian un mismo patrón de silencio administrativo, falta de colaboración y ausencia de explicaciones públicas.

El Consejo de Transparencia subraya que el acceso a la información pública es un derecho de rango constitucional y ha vuelto a instar al Ayuntamiento a remitir la documentación solicitada en un plazo máximo de veinte días hábiles, recordando que se trata de una obligación legal. Colectivos ciudadanos advierten de que esta reiteración de incumplimientos erosiona la confianza ciudadana y deteriora la calidad democrática en Almendralejo.