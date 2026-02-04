Almendralejo y A Rúa estrechan lazos en la Festa do Codillo

Almendralejo y A Rúa han vuelto a estrechar lazos de unión y colaboración con motivo de la celebración de la XVII edición de la Festa do Codillo, una de las citas más representativas del municipio orensano. Una representación de la corporación nunicipal almendralejense, encabezada por la concejala de Hermanamientos, Josefina Barragán, participó en los actos oficiales de esta celebración.

Durante el acto institucional previo, celebrado en el Centro Cultural de A Rúa, tuvo lugar un intercambio de regalos entre ambas corporaciones. En este contexto, Barragán hizo entrega de una crátera, imagen de los Premios de los Vinos del Museo del Vino de Almendralejo, explicando a los asistentes el origen y el significado de este símbolo ligado a la tradición vitivinícola de la ciudad extremeña.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó con el homenaje a Pedro Nieto, impulsor de los primeros contactos que desembocaron en el hermanamiento entre Almendralejo y A Rúa. José Vicente Solarat recordó que este año se cumplen 30 años desde que el CF Extremadura realizara su pretemporada en A Rúa, un acontecimiento que marcó el inicio de una relación estrecha que se mantiene viva en la actualidad.