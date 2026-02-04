Vidas repletas de mucha enseñanza

El teatro Carolina Coronado se convirtió en un espacio de recuerdos, emoción y gratitud durante el homenaje a los docentes jubilados en 2025, un acto cargado de simbolismo con el que Ayuntamiento de Almendralejo quiso reconocer a quienes han dedicado gran parte de su vida a la enseñanza y al servicio público. Profesores y profesoras que no solo impartieron materias, sino que dejaron huella en generaciones de alumnos y vecinos, construyendo futuro desde las aulas.

Durante el acto, los homenajeados compartieron vivencias, anécdotas y aventuras acumuladas a lo largo de décadas de docencia, en un ambiente cercano. Todos coincidieron en destacar la importancia de la vocación en una profesión que, según señalaron, no atraviesa sus mejores momentos debido a los continuos cambios del sistema educativo. Aun así, defendieron con orgullo una labor que va mucho más allá de los contenidos académicos y que tiene que ver con formar personas, despertar inquietudes y acompañar a los jóvenes en etapas clave de su vida.

La primera teniente de alcalde de Almendralejo y presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, fue la encargada de dirigirse a los homenajeados, dedicándoles palabras de reconocimiento y agradecimiento por toda una vida entregada a la educación. En su intervención subrayó que «los docentes no trabajan solo para el presente, sino para el futuro de toda la sociedad», recordando que «cada alumno guarda para siempre algo aprendido de sus maestros» y que «la educación es el punto de partida de todas las vocaciones».

El homenaje estuvo dedicado a María Isabel Lamoneda Díaz, Jacinto Guerra Pizarro, Jesús María Monago-Sánchez Vizcaíno, María Yolanda Soto Sánchez, María José Belinchón García, Ana Isabel Cortés Baquero, Hortensia Fontán Crespo, Juan Campos Pérez, Benito Rama Matamoros, Jerónima Bote Navia y Félix Zambrano García, quienes recibieron el aplauso unánime del público y se despidieron de una profesión que forma parte de sus vidas.