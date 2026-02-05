Ángel Crespo Martínez recibirá una mención especial en la Semana Santa de Almendralejo

El Consejo de Hermandades de Almendralejo ha acordado conceder la Distinción Honorífica 2026 a Ángel María Crespo Martínez, en reconocimiento a su trayectoria, compromiso y dedicación a la Semana Santa local.

La decisión fue adoptada en el transcurso de la última Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo de Hermandades de Almendralejo, que quiso poner en valor una vida cofrade marcada por el servicio constante y la implicación activa en las Hermandades de la ciudad.

Natural de Almendralejo, con 36 años de edad y maestro de profesión, Ángel María Crespo Martínez es hermano de varias Hermandades locales y ha colaborado durante años con el propio Consejo de Hermandades, especialmente en el ámbito digital y en labores de maquetación de boletines y publicaciones oficiales.

En la actualidad, forma parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Amparo y cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito directivo cofrade, habiendo desempeñado el cargo de Hermano Mayor de la Hermandad de la Buena Muerte, desde donde contribuyó de manera significativa al desarrollo y fortalecimiento de la corporación.

Noticias relacionadas

Desde el Consejo de Hermandades se ha trasladado una felicitación pública Ángel María Crespopor este nombramiento, considerado un reconocimiento de especial relevancia en su vida cofrade. Hay que recordar que la otra distinción honorífica ya fue anunciada para Donato Díaz Macías.