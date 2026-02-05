La Formación Profesional tiene cerca de 2.000 plazas en la comarca de Tierra de Barros

La Feria de la Formación Profesional de Tierra de Barros se ha celebrado en el Palacio del Vino y la Aceituna, consolidándose como un escaparate clave para mostrar el potencial de la FP como una de las salidas laborales más eficaces y demandadas en los últimos años. El evento ha reunido a 11 centros educativos de la comarca y ha dado a conocer más de 50 titulaciones pertenecientes a 12 familias profesionales.

La iniciativa tiene como principal objetivo acercar al alumnado y a sus familias la amplia oferta formativa existente en Tierra de Barros, al tiempo que refuerza la conexión entre los centros educativos y el tejido empresarial.

El acto inaugural contó con la presencia del director general de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa de la Junta de Extremadura, Pedro Pérez; la concejala de Educación del Ayuntamiento de Almendralejo, Isabel Ballesteros; y la directora del CPR de Almendralejo, Begoña Hurtado.

Durante su intervención, Pedro Pérez subrayó que «son buenos tiempos para la Formación Profesional», destacando que en Extremadura esta modalidad educativa alcanza ya los 24.000 alumnos matriculados y se ha convertido en la oferta educativa que más crece. En el caso concreto de Tierra de Barros, detalló que la comarca dispone de 11 centros educativos, 52 enseñanzas de FP y cerca de 2.000 plazas, con un nivel de ocupación del 67 por ciento, una cifra que permite mantener y consolidar la oferta formativa.

Por su parte, Begoña Hurtado puso en valor la importancia de una feria «absolutamente integrada en la planificación de los centros educativos y también de las empresas», subrayando que su finalidad es «poner en contacto a las empresas con los centros y mostrar el maravilloso mundo de la FP, que muchas veces no se valora lo suficiente». La directora del CPR destacó la enorme variedad de estudios presentes, desde peluquería, mecanizado, robótica o sanidad, hasta titulaciones vinculadas a las nuevas tecnologías, recalcando que la FP «no cierra la puerta a la universidad» y que se ha convertido en «una salida profesional increíble, con las mejores tasas de empleabilidad».

Daniel Espinosa, alumno del Grado Medio de Telecomunicaciones del IES Santiago Apóstol, explicó que sectores como la electricidad o el montaje de antenas cuentan actualmente con una elevada demanda de profesionales. «La Formación Profesional da casi lo mismo o más salida que una carrera», señaló, destacando que muchos estudiantes acceden al mercado laboral por esta vía.