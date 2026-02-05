EL PP de Almendralejo denuncia el “abandono” de caminos rurales

El Partido Popular de Almendralejo ha denunciado públicamente el estado de “abandono” de los caminos rurales del municipio, una situación que, según señala, está generando graves dificultades a agricultores, trabajadores y vecinos que viven o transitan a diario por el entorno rural. Desde la formación popular recuerdan que vienen reclamando desde 2023, tanto en plenos como en comisiones municipales y a través de los medios de comunicación, la puesta en marcha de un plan serio de actuación, sin que hasta la fecha se hayan ofrecido soluciones concretas.

El PP considera inadmisible que en una ciudad con una base económica eminentemente agraria los caminos rurales sigan siendo una asignatura pendiente de la gestión municipal. En este sentido, critican que la respuesta del equipo de gobierno socialista desde hace dos años se haya limitado a un reiterado “tomamos nota”, una actitud que califican de insuficiente ante un problema que afecta directamente al desarrollo del sector agrario y a la calidad de vida en las zonas rurales del término municipal.

Por ello, el Partido Popular exige al Ayuntamiento de Almendralejo que presente de forma inmediata un plan público de arreglo de caminos de cara a los presupuestos municipales de 2026, en el que se detalle de manera clara las zonas de actuación, los kilómetros a intervenir, las prioridades y un calendario concreto de obras. Asimismo, reclaman un aumento real de la partida presupuestaria destinada al mantenimiento y mejora de estas infraestructuras básicas.

Noticias relacionadas

Desde el PP subrayan que “no basta con tomar nota”, ya que los agricultores y vecinos necesitan soluciones inmediatas. A su juicio, la falta de planificación y de compromiso por parte del equipo de gobierno socialista está lastrando el desarrollo del sector agrario y agravando los problemas de movilidad y seguridad en el entorno rural de Almendralejo, por lo que insisten en la urgencia de actuar sin más dilaciones.