Más de 600 personas ya se han apuntado al desfile de carnaval de calle de Almendralejo

Más de 600 personas se han inscrito ya para participar en el desfile popular de Carnaval de calle de Almendralejo, que se celebrará el sábado 14 de febrero, cuando aún permanece abierto el plazo de inscripción, que finalizará el próximo lunes. Cerca de una treintena de grupos tomarán parte en este pasacalles, que recorrerá las calles Ortega Muñoz, Monsalud, Francisco Pizarro, parque Espronceda, calle Pilar y plaza de Extremadura, para concluir en la avenida de la Paz con una gran convivencia final y el desfile de la comparsa Las Almendras. El desfile partirá del Palacio del Vino y la Aceituna y contará con animación, sorteos desde las 18.00 horas y premios en metálico gracias a la colaboración de empresas patrocinadoras.

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Almendralejo, Tamara Rodríguez, ha presentado la programación completa del Carnaval, que se desarrollará del 12 al 17 de febrero y que ha sido diseñada para que vecinos y vecinas de todas las edades puedan disfrutar y participar activamente en las calles de la ciudad. Rodríguez ha destacado que se trata de una programación «amplia y variada», pensada para todos los públicos, en la que el desfile popular del sábado vuelve a erigirse como el principal atractivo.

La programación arrancará el viernes 13. Aunque este año los colegios celebrarán el Carnaval en sus propias instalaciones, las guarderías sí saldrán a la calle en un recorrido que irá desde la Plaza de España de Almendralejo hasta la Plaza de Extremadura, donde se ofrecerá un espectáculo infantil. También se celebrará la convivencia carnavalera infantil en horario de tarde, que este año tendrá lugar en la explanada de la Plaza del Mercado.

El carnaval continuará el domingo con actividades infantiles en la Plaza de la Libertad, mientras que el lunes tendrá lugar la Gala del Carnaval, a las 20.00 horas en el teatro Carolina Coronado, con la actuación de la chirigota de El Sheriff, titulada Los Semicuraos, junto a la murga local La Mascarada, cuyas entradas continúan a la venta. Como novedad, el entierro de la sardina del martes contará este año con distintos premios y estará organizado por la Asociación de Mayores de Almendralejo.

Cabe destacar que los días lunes y martes de Carnaval se habilitará una ludoteca infantil, de 10.00 a 14.00 horas, en el salón de los espejos del teatro, para la que será necesario inscribirse de forma presencial este lunes en la Universidad Popular de Almendralejo. Festejos indica que se estudiarán alternativas para el desarrollo de las actividades en caso de que la meteorología sea adversa.