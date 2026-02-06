Almendralejo
Una treintena de jóvenes disfrutan del deporte en Almendralejo gracias al Atlético de Madrid
Los participantes son jóvenes de entre 7 y 16 años que pertenecen a familias en riesgo de exclusión social
Una treintena de chicos y chicas, con edades comprendidas entre los 7 y los 16 años, participan en la escuela de fútbol que desarrolla la Fundación Atlético de Madrid en el polideportivo municipal de Almendralejo. La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Almendralejo, Carolina Preciado, ha acompañado al representante de la Fundación rojiblanca durante su visita a esta iniciativa, en la que los participantes disfrutan de dos horas semanales de actividad deportiva a través de sesiones de fútbol.
El proyecto tiene un marcado carácter social y está orientado a la integración de menores en riesgo de exclusión social. Los participantes proceden de familias seleccionadas mediante los procesos de baremación de los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento de Almendralejo.
La iniciativa cuenta además con el respaldo de la Fundación La Caixa, reforzando así su compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades a través del deporte.
